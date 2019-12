Pecuarista morre após ser atacado por vaca no Paraná

arrow-options Divulgação/Prefeitura Municipal de Prundentópolis Homem foi morto por vaca em Jaciaba, distrito de Prudentópolis, no Paraná





Um pecuarista morreu nesta segunda-feira depois de ser atacado por uma vaca, enquanto trabalhava na zona rural de Jaciaba, distrito de Prudentópolis , no Paraná . A informação foi divulgada pela Polícia Militar.

O ataque ocorreu no momento em que o homem realizava uma esterilização no filho da vaca. Segundo o relato, o bezerro era recém-nascido e estava com insetos no umbigo, situação que motivou a vítima a realizar uma limpeza no ponto.

Fonte: Último Segundo

Trabalhadores e moradores que presenciaram a situação ainda tentaram socorrer o pecuarista, sem sucesso. Uma enfermeira de um posto de saúde da zona rural foi chamada e atestou o óbito.