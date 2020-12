Peças vermelhas: combinações para arrasar nos looks de Natal

Reprodução: Alto Astral Peas vermelhas: combinaes para arrasar nos looks de Natal

O Natal está quase chegando e, apesar do isolamento social e das comemorações dentro de casa, você já deve estar se perguntando o que vestir. Afinal, não é motivo para não se produzir para si mesma, certo? Pensando nisso, separamos algumas ideias de looks com peças vermelhas , a cor oficial natalina, para você fugir do óbvio e arrasar. Confira!

Ideias de looks com peças vermelhas para o Natal

Parte de cima vermelha

Se você quer apostar em uma blusinha ou camisa na cor vermelha, uma ótima opção é mesclar a sua parte de baixo com outras tonalidades contrastantes ou neutras – para destacar ainda mais a parte de cima. Investir em acessórios também é uma boa pedida para completar a produção.

Calça em tons vermelhos

Especialmente para as mulheres que vivem em regiões mais frias, apesar do verão brasileiro, as calças são um charme só. Sejam peças vermelhas ou em tons de vinho, a elegância é garantida. Aposte em um salto alto para deixar o look ainda mais glamouroso.

Saia vermelha

Caso deseje aproveitar o calor, a melhor opção é uma saia vermelha. Desde modelos mais curtos e justos até os de tamanho midi , ela pode ser utilizada com camisas, blusas e todos os tipos de sapatos. O vermelho favorece o visual em qualquer ocasião, principalmente no Natal.

Vestido vermelho

A opção favorita de muita gente para as comemorações de fim de ano é o vestido. Que tal apostar nessa peça curinga no seu look? Você pode variar no comprimento e textura, de acordo com seu gosto pessoal, combinando com o tipo de sapato que curtir mais. Não tem erro.

Outras opções de peças vermelhas

Quer fugir das opções tradicionais ainda mais? Vale apostar em um novo modo de se vestir. A cor vermelha pode estar presente em macacões, macaquinhos, casacos, cardigãs, blazers, acessórios, bolsas e até mesmo calçados. Se joga!

