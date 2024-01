Peach Fuzz: como ter uma ‘pele de pêssego’, inspirada pela cor do ano?

Reprodução/Instagram/@stxph.h Especialistas dão dicas para alcançar uma “pele de pêssego”

O “Peach Fuzz”, tom que transita entre o rosa e o laranja, foi eleito pela Pantone como a cor do ano de 2024. Portanto, o pêssego deve nortear as tendências dos próximos meses e, claro, no mundo da beleza, não seria diferente. Além das tonalidades de maquiagem e cabelo, a fruta também deve aparecer no skincare , com a valorização de seu aspecto aveludado. Mas, para conquistar a famosa “pele de pêssego”, alguns cuidados podem ser necessários.

Um deles é a limpeza de pele. Indicada para todos os tipos de pele, o processo de limpeza remove as impurezas acumuladas pelas agressões do dia a dia e ao longo do tempo. A técnica ainda prepara a pele para outros tratamentos, potencializando a ação dos produtos utilizados. O processo é especialmente recomendado para o tratamento de peles oleosas e acneicas, com uma frequência quinzenal ou mensal, para prevenir o aparecimento de marcas e cicatrizes futuras.

Outro procedimento recomendado é passar por um peeling facial, que é capaz de estimular a renovação celular e a saúde da pele. As camadas de células mortas são eliminadas e substituídas por células novas, proporcionando uma aparência mais jovem e saudável. Assim, a textura da pele se torna, progressivamente, mais macia e delicada.

“Falando tecnicamente, os peelings classificados como muito superficiais e superficiais são ótimas opções para melhorar a pele, inclusive no verão. Feitos de forma recorrente, eles contribuem para a conquista de uma pele sem poros dilatados e uma sensação de derme realmente aveludada. Eles também podem ser usados para uniformizar o tom da pele, diminuindo manchas”, informa a coordenadora clínica da rede Dr. Laser, Ana Paula Martins.

Os peelings também ajudam a estimular a produção de colágeno e elastina, atenuando rugas e ajudando a combater o envelhecimento. Também são muito eficazes no controle da oleosidade e no tratamento dos poros dilatados, evitando e amenizando as marcas causadas pela acne, além de serem uma ferramenta poderosa no clareamento das manchas faciais.

Cuidados com a alimentação

Além de tratamentos estéticos, e também de cosméticos, existem alimentos que podem ajudar a melhorar a saúde e o aspecto da pele, fornecendo nutrientes essenciais e proteção contra danos causados pelo sol. A nutricionista Camila Malacrida lista exemplos para quem deseja alcançar uma “pele de pêssego”:

Frutas cítricas: Ricas em vitamina C, como laranjas, limões e grapefruit (toranja), ajudam na produção de colágeno, mantendo a pele firme e saudável;

Vegetais de folhas verdes: Espinafre, couve e outros vegetais são ricos em antioxidantes e beta-caroteno, que combatem os radicais livres e ajudam na renovação celular;

Tomates: Contêm licopeno, um antioxidante que pode proteger a pele dos danos causados pelo sol;

Peixes ricos em ômega-3: Salmão, sardinha e atum são fontes de ácidos graxos ômega-3, que ajudam a manter a pele hidratada e reduzem a inflamação;

Nozes e sementes: Amêndoas, nozes, sementes de girassol e linhaça são ricas em vitamina E, ajudando na proteção contra danos celulares causados pelos raios UV;

Água: A hidratação é crucial para uma pele saudável durante o verão. Beber bastante água ajuda a manter a pele hidratada e a compensar a perda de líquidos devido ao calor.

Lembre-se: além da dieta, é fundamental usar protetor solar diariamente, evitar exposição excessiva ao sol e adotar uma rotina de cuidados adequada para proteger e manter a saúde da pele durante o verão.

