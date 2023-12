Peach Fuzz: como apostar na cor do ano de 2024 nos cabelos

Divulgação/Dennis Sloboda Modelo Muri apostou no Peach Fuzz para os cabelos

O “Peach Fuzz 13-1023”, tom que transita entre o rosa e o laranja, foi eleito pela Pantone como a cor do ano de 2024. Portanto, o pêssego deve nortear as tendências do ano que vem no design gráfico, na arquitetura, na moda e, também, na beleza, incluindo maquiagens e cabelos. “[É] um pêssego contemporâneo suave que adiciona um brilho rosado natural aos cabelos”, afirmou Leatrice Eiseman, diretora executiva da Pantone, em comunicado.

Aveludado como a fruta, o Peach Fuzz pode trazer um toque quente e aconchegante ao visual. Aderir à coloração nos cabelos, no entanto, é uma escolha um tanto arriscada, já que pode ser necessário descolorir os fios em uma altura elevada, além de correr o risco de o tom desbotar rapidamente no decorrer das lavagens.

Por isso, o iG Delas convidou o hairstylist Dennis Sloboda, fenômeno do TikTok, para listar dicas para quem deseja apostar no tom para os fios no ano que vem. “É uma cor que está em alta há muito tempo já, é uma cor bem bonita, que valoriza os tons quentes. Ela tem esse fundo de dourado, mas também um fundo rosado”, comenta.

Divulgação Dennis Sloboda dá dicas para quem quer apostar no Peach Fuzz nos fios

IG DELAS: Para atingir a cor, é necessário passar por descoloração global?

DENNIS SLOBODA: Não, a gente tem 10 níveis de descoloração no cabelo. Uma descoloração global seria descolorir todos os fios. Mas depende muito do efeito que você quer. Eu gosto de deixar a raiz mais profunda e um pouquinho mais escura do que o comprimento e pontas.

Essa tonalidade pode variar em diferentes tons de cabelo, a depender da base, da cor dos fios?

Sim. Depende se você vai fazer uma descoloração global… Descolorir todos os fios é uma coisa. Agora, se você vai gerar contraste, que basicamente é descolorir algumas mechas, o fundo natural do cabelo interfere na cor escolhida. Então, quanto mais claro esse cabelo e mais dourado, mais perto e fiel vai ficar do Peach Fuzz, que é um pêssego mais rosado.

Há alguma restrição para aplicar a coloração Peach Fuzz em cabelos que passaram por processos químicos anteriores?

Eu não indico para cabelos muito escuros, com bases castanhas, a não ser que você faça uma descoloração global. E também não indico associar procedimentos de descoloração com procedimentos de alisamento. Eu não faço aqui no salão e não indico. Há profissionais que realizam? Sim, há profissionais que realizam, mas eu vejo que são duas químicas muito sensíveis ao cabelo.

Quais são os cuidados necessários para manter a saúde dos fios?

Depois do processo de descoloração, é necessário ter cuidado com as fontes de calor e saber que, mesmo você alcançando a cor desejada no salão, o cabelo vai oxidar e vai perder a cor ao longo das lavagens. Por isso, vai ser necessário voltar para fazer a tonalização no salão ou o seu cabeleireiro indicar alguma máscara pigmentante para você ir mantendo essa cor em casa.

E para manter a coloração vibrante por mais tempo?

Existem hoje máscaras pigmentantes, elas são super indicadas para fazer essa manutenção de cor. Eu estive agora em Lisboa e trouxe uma máscara de “peach”. Eu não sei se aqui no Brasil vai ter, acho que deve ter de outras marcas. Mas o interessante é evitar fonte de calor e manter a pigmentação com essas máscaras pigmentadoras.

Confira inspirações de cabelos com a coloração Peach Fuzz

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher