PDT espera Marta, mas já planeja plano B com Orlando Silva ou Márcio França

Adriana Spaca / FramePhoto / Agência O Globo Defesa de Lula pediu adiamento de audiência

O juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, adiou a data do depoimento do ex-presidente Lula sobre a Operação Zelotes para o dia 19 de fevereiro. A mudança foi feita pelo magistrado com a justificativa de que o petista vai visitar o papa Francisco , no Vaticano , no próximo dia 12. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo .

Anteriormente, a audiência de Lula estava marcada para 11 de fevereiro, mas a defesa do petista pediu o adiamento do interrogatório. Ainda cabe recurso e Lula só viajará mesmo se não houver nenhuma contestação judicial.

Na Operação Zelotes, Lula é investigado por suspeita de participar de suposta venda de uma medida provisória que teria atendido a interesses de empresas do setor automobilístico. Ele nega as acusações.