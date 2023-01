PDT anuncia apoio a Pacheco para a presidência do Senado

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tenta se manter na presidência do Senado por mais dois anos

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) anunciou na noite desta segunda-feira (23) que apoiará o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na eleição para a presidência do Senado. Pacheco tenta se reeleger para mais um mandato de dois anos a frente da Casa Legislativa.

Em evento em Brasília, pedetistas e aliados ressaltaram a importância da manutenção do atual chefe do Senado na cadeira. Pacheco agradeceu o apoio e disse que manterá o diálogo com os poderes para fortalecer a democracia.

O PDT conta com três senadores para essa legislatura. Com isso, Pacheco já conta com 25 votos para a eleição no Senado.

Além dos pedetistas, o atual presidente da Casa tem apoio do seu próprio partido, o PSD, que conta com 12 parlamentares. O PT, com nove senadores, e a Rede, representada por Randolfe Rodrigues, também apoiam Rodrigo Pacheco.

As eleições para a Mesa Diretora do Senado estão marcadas para o dia 1º de fevereiro, quando os parlamentares voltam do recesso Legislativo e os deputados e senadores eleitos serão empossados. Além de Pacheco, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL-RN) e o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) estão na disputa.

Marinho conta com o apoio do próprio partido, que tem a maior bancada do Senado com 15 parlamentares. O ex-ministro também aguarda a oficialização do apoio do Republicanos e do Progressistas. Se as legendas confirmarem os apoios, Rogério Marinho terá 24 votos.

Já Girão corre por fora da disputa. Até o momento, apenas o Podemos, com seis senadores, apoiará o senador na candidatura.

Fonte: IG Política