PDT anuncia apoio a Boulos nas eleições de 2024 em São Paulo

Reprodução: Câmara dos Deputados – 13/04/2023 Deputado Federal, Guilherme Boulos (PSOL)

O PDT formalizou o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela prefeitura de São Paulo neste ano. O anúncio aconteceu em evento na sede do partido na capital paulista nesta terça-feira (9).

A adesão à campanha de Boulos foi chancelada pelo presidente Carlos Lupi, que afirmou ver “pinta de prefeito” no parlamentar. Lupi ainda elogiou o trabalho de Boulos e disse acreditar que ele fará um bom trabalho para retirar os dependentes químicos da Cracolândia.

“Seu histórico de vida é um histórico de radicalismo de quem quer uma cidade mais fraterna, justa. Esse é ato singelo, simples de apoio, mas que representa o depósito da nossa esperança”, declarou o ministro da Previdência.

“Não podemos transformar São Paulo na cidade da Cracolândia. Essa cidade precisa de um homem como você”, concluiu.

O apoio do PDT a Boulos tem como pano de fundo a articulação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em prol da candidatura do psolista. Lula pediu para que o deputado retirasse a sua candidatura ao governo de São Paulo em 2022, para obter o apoio do governo federal nas eleições deste ano.

Além do partido de Lupi e do PT, Guilherme Boulos contará com apoio do PV, Rede e PCdoB na sua candidatura. O vice na chapa tende a ser a ex-senadora Marta Suplicy, que deve retornar ao PT após um pedido de Lula.

Em seu pronunciamento, Boulos declarou que o pleito será decido pela militância e se disse confiante nos votos dos paulistanos. O parlamentar lembrou que a junção de partidos de esquerda em prol de sua candidatura é a confirmação de uma frente ampla e democrática em prol da capital paulista.

“O que nós estamos construindo em São Paulo é uma frente democrática. As eleições deste ano, além de discutir a cidade, também vão ser um momento para reafirmar a vitória democrática”, disse.

“Essa vai ser uma eleição decidida pela militância. Do lado de lá vai ter máquina, vai ter dinheiro, vai ter mais tempo de televisão e do lado de cá vai ter gente, de corpo e alma, que acredita”, ressaltou Boulos.

Guilherme Boulos lidera as pesquisas de intenção de voto em São Paulo, com 32% da preferência dos eleitores. Na sequência está o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), com 24%.

Fonte: Nacional