PCES visita galpão de logística de PMES para intercâmbio sobre leilões

Na manhã desta terça (10), uma equipe da seção de logística da PMES recebeu a visita do Sr Delegado de Polícia Civil Érico e do Agente de Polícia Civil José Carlos, para estreitar informações acerca dos leilões realizados pela PMES.

O diálogo foi sobre como se processam os leilões, uma vez que a Corporação é pioneira no Estado, na realização de leilão de veículos, com reversão dos valores arrecadados ao FUNREPOM. Foi explanada as etapas para a realização do leilão e como se dá o intercâmbio com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) nesse processo.

O objetivo desse encontro foi colaborar e prestar auxílio à PCES para a implementação dessa rotina na realização dos leilões também nessa corporação.

Fonte: PM ES