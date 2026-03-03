PCES sedia Encontro Nacional “Escola Segura” com foco na prevenção da violência escolar

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), sediará, nos dias 30 e 31 de março, em Vitória, a etapa capixaba do Encontro Nacional “Escola Segura”, com o tema “Avaliação de Ameaças e Prevenção da Violência Escolar”.

O evento é promovido em parceria com a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no âmbito da cooperação internacional com o U.S. Secret Service, contando ainda com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil.

“A iniciativa integra um ciclo nacional que será realizado em cinco capitais brasileiras e tem como foco o fortalecimento da atuação preventiva e interinstitucional nas áreas de avaliação de ameaças, prevenção da violência escolar e proteção de ambientes educacionais, promovendo a integração entre órgãos de segurança pública e instituições de ensino”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade.

A etapa do Espírito Santo ocorrerá no Hotel Senac, na Ilha do Boi, em Vitória, reunindo representantes de instituições de segurança pública, secretarias estaduais e municipais de educação, além de instituições de ensino privado. Nesta edição, a participação ocorrerá exclusivamente mediante convite direcionado às instituições parceiras.

Evento: Encontro Nacional “Escola Segura” – Avaliação de Ameaças e Prevenção da Violência Escolar

Data: 30 e 31 de março

Horário: 8h às 17h

Local: Hotel Senac Ilha do Boi – Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória/ES

Público-alvo: Instituições de segurança pública, secretarias estaduais e municipais de educação e instituições de ensino privado



