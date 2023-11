PCES recupera duas motocicletas furtadas e prende suspeito em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, durante operação na cidade de Fundão, na última quarta-feira (08), prendeu em flagrante delito um homem de 28 anos, apreendeu uma pistola 9mm e recuperou duas motocicletas furtadas que tinham sido furtadas na noite da terça-feira (07).

Após levantamentos e informações do setor de inteligência, as equipes saíram em diligências para identificar o local onde estaria o veículo utilizado no furto de duas motocicletas, ocorrido no dia 07 de novembro, na cidade de Aracruz.

Na casa indicada, a polícia prendeu em flagrante o suspeito de 28 anos, que confessou ter participado dos furtos e indicou que as motocicletas estavam escondidas em um matagal. Após encontrar as motocicletas no mato, a equipe da Polícia Civil retornou à casa do alvo e encontrou uma pistola 9mm enterrada no quintal da residência.

As armas apreendidas estavam sendo usadas em ataques oriundos da guerra do tráfico de drogas em Nova Almeida, pela facção do Terceiro Comando Puro (TCP) contra traficantes de Praia Grande e Fundão, pela facção do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

O suspeito foi encaminhado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.

