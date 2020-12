PCES recebe drone para auxiliar nas operações e investigações policiais

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu equipamentos para auxiliar as operações policiais e o trabalho de inteligência do Departamento de Investigações Criminais (Deic). Os equipamentos, além de contribuírem para a segurança dos policiais, poderão ser utilizados na verificação e monitoramento dos locais onde serão cumpridos mandados de prisão, e de busca e apreensão.

Um drone e uma máquina fotográfica foram as doações recebidas nesta quarta-feira (16), na Chefatura de Polícia, em Vitória. A doação foi efetuada por meio de um termo de cooperação técnica da mineradora Vale com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Estiveram presentes na entrega das doações o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda; o chefe do Deic da PCES, delegado João Francisco Filho; o gerente de Segurança Patrimonial da Vale, Wilton Martins; e o analista de Segurança Empresarial, Salomão Paranho.

O delegado-geral José Darcy Arruda agradeceu a iniciativa da Vale e informou que a Polícia Civil, a cada dia mais, tem usado esses equipamentos no enfrentamento à criminalidade no Estado. Arruda lembrou ainda que a instituição já vem preparando seus policiais para uso dessas tecnologias com cursos e instruções.

“A iniciativa da empresa está de acordo com os objetivos institucionais e também com as diretrizes do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que tem como premissa o investimento em inovação, tecnologias e valorização do policial. Portanto, todos os equipamentos são bem-vindos e auxiliarão nos trabalhos de investigação e inteligência do Deic”, destacou Arruda.

Para Salomão Paranho, a Vale sabe da importância e da utilidade desses equipamentos doados, por serem de muita aplicabilidade no trabalho operacional e acredita que a Polícia Civil capixaba também aproveitará muito. “É uma satisfação muito grande da Vale colaborar com a segurança pública e com a Polícia Civil de nosso Estado. Vemos na mídia e no dia a dia a seriedade com a qual a instituição vem trabalhando no enfrentamento à criminalidade em prol da sociedade capixaba”, enfatizou Paranho.

O chefe do Deic afirmou que a ideia é também capacitar mais os policiais civis do Departamento para operar esses equipamentos. “Já utilizamos essa tecnologia no auxílio às nossas investigações. Esses dispositivos recebidos têm especificações que nos ajudarão em operações que precisam de identificação, mapeamento e acompanhamento de precisão. Sempre essas informações de inteligência proporcionam mais segurança para os policiais em campo”, declarou Francisco Filho.

Ele acrescentou que o drone dispõe de zoom óptico e digital, holofote e um sistema de som que permite emitir comandos de voz diretamente do rádio. O drone tem ainda alcance de cinco quilômetros de distância, 500 metros de altura e são considerados compactos, o que facilitará os trabalhos de investigação.

Outras doações de drone

A 13ª Delegacia Regional de Aracruz também recebeu um drone em novembro de 2019, durante cerimônia de entrega ocorrida na sede do 6º Batalhão da Polícia Militar, no município da Serra. Em fevereiro deste ano, cerca de 12 policiais fizeram o Curso de Pilotagem de Aeronaves Remotamente Pilotadas.

