PCES recaptura foragido com três condenações por roubo em Aracruz

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, realizou, nessa quarta-feira (04), a recaptura de um homem de 28 anos que estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por condenação pelo crime de roubo.

A ação teve início após denúncia anônima informando que o foragido estaria circulando pelo bairro Bela Vista, em Aracruz, em uma motocicleta. Com base nas informações recebidas, as equipes passaram a monitorar o veículo por meio de sistemas de inteligência, o que possibilitou a sua localização e acompanhamento.

Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pelas vias do bairro, colocando em risco a integridade de pedestres e demais usuários da via. O acompanhamento foi encerrado em uma rua sem saída, momento em que o indivíduo caiu da motocicleta e foi imediatamente contido pelos policiais.

“O homem possui extenso histórico criminal, com três condenações por roubo, além de condenações pelos crimes de tortura e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando reiteração delitiva e elevado grau de periculosidade. A recaptura é considerada de grande relevância para a segurança pública, diante da gravidade dos antecedentes”, afirmou o titular da Deic de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino Neto.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz, onde foram adotadas as providências cabíveis. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

