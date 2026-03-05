Connect with us

Policial

PCES recaptura foragido com três condenações por roubo em Aracruz

Published

31 minutos ago

on

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, realizou, nessa quarta-feira (04), a recaptura de um homem de 28 anos que estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por condenação pelo crime de roubo.

A ação teve início após denúncia anônima informando que o foragido estaria circulando pelo bairro Bela Vista, em Aracruz, em uma motocicleta. Com base nas informações recebidas, as equipes passaram a monitorar o veículo por meio de sistemas de inteligência, o que possibilitou a sua localização e acompanhamento.

Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pelas vias do bairro, colocando em risco a integridade de pedestres e demais usuários da via. O acompanhamento foi encerrado em uma rua sem saída, momento em que o indivíduo caiu da motocicleta e foi imediatamente contido pelos policiais.

“O homem possui extenso histórico criminal, com três condenações por roubo, além de condenações pelos crimes de tortura e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando reiteração delitiva e elevado grau de periculosidade. A recaptura é considerada de grande relevância para a segurança pública, diante da gravidade dos antecedentes”, afirmou o titular da Deic de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino Neto.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz, onde foram adotadas as providências cabíveis. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Polícia Federal1 minuto ago

FICCO/PB realiza prisão em flagrante por receptação de cabos furtados

João Pessoa/PB. Nesta quinta-feira (5/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba (FICCO/PB) realizou ação fiscalizatória em ...
Polícia Federal1 minuto ago

PF prende em flagrante suspeito por crime de abuso sexual infantojuvenil em MG

Divinópolis/MG. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/3), a Operação Guardião, com o objetivo de cumprir mandado de...
Estadual1 minuto ago

Com onda nota 10, Luna Hardman conquista título histórico no Havaí

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a bodyboarder Luna Hardman conquistou um dos maiores...
Policial31 minutos ago

PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
Policial31 minutos ago

PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí

No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia...
Policial31 minutos ago

DHPP Vila Velha conclui inquérito de homicídio ocorrido em Rio Marinho

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial31 minutos ago

Operação “Mácula”: investigação mira organização criminosa especializada em furtos e roubos de motocicletas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), em...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus19 horas ago

Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
São Mateus1 dia ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus1 dia ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...

Regional

Regional1 dia ago

Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Regional1 dia ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional2 dias ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...

Estadual

Estadual3 horas ago

Casagrande e Ricardo vistoriam obra do Expresso GV e confirmam novas estações do Aquaviário

O Governo do Espírito Santo vai investir R$ 62 milhões para ampliar e qualificar a mobilidade urbana em Cariacica, Vila...
Estadual12 horas ago

Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Estadual12 horas ago

Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória

A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...

Nacional

Nacional21 horas ago

Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Nacional23 horas ago

Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Nacional1 dia ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...

Policial

Policial31 minutos ago

Operação conjunta no Norte do Espírito Santo resulta na prisão de seis investigados e apreensão de arma e drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia (DP)...
Policial31 minutos ago

PCES recaptura foragido com três condenações por roubo em Aracruz

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e da...
Policial3 horas ago

PCES e PMES cumprem mandados de prisão contra investigados por tortura e roubo em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, em ação conjunta com...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg

A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
Entretenimento4 horas ago

Paula Fernandes posa de topless em Fernando de Noronha: ‘Tira o chapéu’

A cantora Paula Fernandes chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (5), uma sequência de fotos durante uma...
Entretenimento21 horas ago

Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune

A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado

No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Política2 horas ago

Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Política4 horas ago

Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores

Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...

Esportes

Esportes17 horas ago

Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão

Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Esportes2 dias ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes3 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...

Mais Lidas da Semana