PCES realiza operação para recapturar criminoso em Vila Velha

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha deflagrou, no último sábado (27), uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Vila Velha e Diretoria de Operações Táticas da Secretaria da Justiça (DOT/Sejus), com objetivo de recapturar um homem evadido da Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV), desde o dia 04 de março de 2020, e que estaria residindo no bairro Ilha das Flores, no município.

“Chegando ao local, chamamos pelo nome do evadido. Logo após, ouvimos barulhos de objetos sendo arremessados no terreno dos fundos. Na residência, estava uma mulher de 27 anos, que foi indagada sobre o fugitivo, informando que ele não estava em casa”, explicou o delegado responsável pela DHPP de Vila Velha, Tarik Souki.

De acordo com o titular da DHPP de Vila Velha, no interior da residência foi encontrada grande quantidade de dinheiro, além de entorpecentes e munições. No terreno ao lado, foram localizadas sacolas contendo mais entorpecentes, bem como duas armas de fogo, munições de diversos calibres e material para embalo e preparo de entorpecentes.

A mulher, que confessou ser esposa do fugitivo, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e encaminhada para a Penitenciária Feminina de Cariacica.

