PCES realiza operação ‘Força Total’ em Sooretama e prende oito suspeitos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da aeronave Harpia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), realizou, nesta sexta-feira (25), a operação ‘Força Total’ no município de Sooretama. Durante a ação, oito suspeitos foram detidos e uma pistola calibre .380 com numeração raspada e munições foram apreendidas.

A ação mobilizou dez equipes compostas por mais de 50 policiais civis e teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a investigações em andamento na região.

No bairro Salvador, em Sooretama, cinco homens foram detidos: dois com 18 anos, um com 19, um com 20 e um com 21 anos. Em uma das diligências, um dos alvos, de 18 anos, foi localizado em uma quitinete, onde os policiais encontraram uma pistola calibre .380 com numeração raspada, 40 munições e diversas embalagens utilizadas para o embalo de entorpecentes.

Ainda durante a operação, outros dois suspeitos, ambos com 21 anos, foram presos no bairro Parque São Jorge. No distrito de Córrego Alegre, um homem de 23 anos também foi detido. Todos os presos são investigados por envolvimento com uma organização criminosa que atua na região.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, a operação foi resultado de uma investigação longa, iniciada há algum tempo pelos policiais de Sooretama. “A equipe saiu na madrugada para cumprir os mandados e conseguiu capturar oito suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, todos com ordens de prisão em aberto. Além das prisões, uma arma de fogo foi apreendida”, contou.

Ainda segundo o delegado, o tráfico de drogas em Sooretama tem sido uma preocupação constante da Polícia Civil, por estar diretamente ligado à ocorrência de homicídios no município. “A atuação de gangues rivais que disputam o controle do tráfico tem gerado confrontos violentos e mortes. Por isso, o trabalho da PCES tem sido direcionado não apenas à repressão ao tráfico, mas também à redução dos crimes letais intencionais”, disse Lucindo.

Os suspeitos atuavam principalmente no bairro Salvador, em uma área conhecida como “Areal”. “Eles realizavam o tráfico em pequena escala, mas com alto grau de violência, o que motivou a intensificação das investigações e a deflagração da operação”, explicou o delegado Fabrício Lucindo.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES