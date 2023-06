PCES realiza operação e prende três homens em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, realizou operações policiais em bairros da Grande Santa Rita e adjacências, no município de Vila Velha, com o intuito de reduzir o índice de homicídios nessas regiões. Durante a ação, três pessoas foram detidas.



No bairro Aribiri, um homem investigado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi preso em flagrante. Na residência do detido, foram encontradas diversas sacolas plásticas contendo grande quantidade de substância branca em pó, sendo 270 gramas de cocaína e outras 1.346 gramas de uma substância não identificada, além de 171 pinos de cocaína, munições de diversos calibres, dois coldres e um rádio comunicador.



Já no bairro Santa Rita, foi realizada a captura de um homem em razão do cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas. Ainda no bairro Santa Rita, um outro indivíduo que estava evadido do sistema prisional desde o dia 19 de maio foi preso.



Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, diversas munições, carregador sobressalente, coldre, radiocomunicadores, material para embalo e comercialização de entorpecentes, uma balaclava, além de dinheiro em espécie proveniente do tráfico de drogas.



Após os procedimentos de praxe, os detidos foram encaminhados para as respectivas unidades prisionais, onde vão permanecer à disposição da Justiça.



Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).







Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES