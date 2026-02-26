PCES presta apoio à PCERJ em operação contra facção criminosa que atuava no tráfico interestadual de armas e drogas  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prestou apoio operacional, nesta quinta-feira (26), à investigação conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

A operação teve como objetivo desarticular um núcleo de facção criminosa especializado no comércio ilegal de armas de grosso calibre e no tráfico interestadual de drogas entre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ao todo, quatro pessoas foram presas.

Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no Espírito Santo, nas cidades de Montanha, Guarapari, Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Durante a ação, foram lavrados dois autos de prisão em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Todos os mandados expedidos foram devidamente cumpridos.

Durante as diligências, as equipes apreenderam grande quantidade de substâncias entorpecentes, incluindo uma droga de origem paquistanesa, considerada de alto valor de mercado, podendo alcançar até R$ 300 por grama. Também foram apreendidos cigarros eletrônicos, balança de precisão e cartões bancários.

“A ação integra uma operação específica deflagrada no Estado do Rio de Janeiro e reforça a atuação integrada e estratégica das forças de segurança pública no enfrentamento às organizações criminosas com atuação interestadual, evidenciando o alinhamento entre os setores de inteligência e investigação das Polícias Civis envolvidas”, disse o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra.



