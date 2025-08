PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, prendeu, nessa terça-feira (05), três indivíduos de 27, 19 e 18 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no bairro Porto Novo, na região conhecida como “Morro do Quiabo”.

Durante as diligências investigativas na localidade, as equipes policiais se deslocaram para um local onde criminosos da região costumam portar armas de fogo e realizam o tráfico de drogas.

Quando as equipes se aproximavam do ponto citado, visualizaram três indivíduos, sendo um deles um homem de 27 anos, evadido do sistema prisional desde o ano de 2024, conhecido da polícia por gerenciar as atividades criminosas na localidade. Com as cautelas de praxe, foi realizada uma abordagem pessoal e sendo encontrada uma pistola calibre .380, com o sinal de identificação raspado e 13 cartuchos no carregador.

Os outros dois indivíduos identificados posteriormente, de 19 e 18 anos, tinham em suas cinturas pochetes com drogas.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão para os três suspeitos e, no momento em que eram conduzidos para a viatura, chegaram outros indivíduos que faziam parte do tráfico local, objetivando o impedimento da prisão. Com a finalidade de preservar a integridade física da equipe e também dos detidos, os policiais saíram rapidamente do local.

Além das pistolas, foram apreendidas uma pistola calibre .380, 37 munições do mesmo calibre, além de dez palitos de maconha, 55 buchas de maconha, quatro papelotes de PAC, 27 pinos de cocaína, 37 tubos de crack e um aparelho celular com restrição de roubo.

Após os procedimentos de praxe, os três capturados foram encaminhados ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanecem à disposição da Justiça.

