PCES prende suspeito de tráfico de drogas em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, prendeu, nessa segunda-feira (03), um homem de 26 anos, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari, delegado Franco Malini, disse que o mandado de prisão cumprido é a continuidade de uma operação que foi realizada em 19 de maio, que resultou na prisão de um outro indivíduo, também investigado por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

“A partir das informações colhidas na operação do dia 19, foi possível comprovar o envolvimento do detido com o narcotraficante, que dominava os pontos de vendas de drogas dos bairros Itapebussu e Camurugi, no município de Guarapari. O narcotraficante tem também conexão com a Favela da Maré, no Rio de Janeiro”, acrescentou Franco Malini.

O investigado foi preso na residência dele no bairro Kubitschek, em Guarapari. Não houve resistência por parte do indivíduo. Após a ação, o detido foi encaminhado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari e, posteriormente, conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

