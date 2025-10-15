Connect with us

Policial

PCES prende suspeito de roubar Hilux em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), cumpriu, nessa terça-feira (14), um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 29 anos, suspeito de roubar uma caminhonete Hilux no dia 11 de junho deste ano.

Após receber informações de policiais civis da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) sobre a localização do suspeito, o indivíduo foi encontrado e preso no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha.

Durante o interrogatório em sede policial, o indivíduo confessou a sua participação no crime ocorrido no bairro Cobilândia, em Vila Velha.

“Na ocasião, a vítima estava em frente a sua residência retirando o carro da garagem, quando foi abordada pelos suspeitos. Foi um crime de oportunidade, não tendo nenhuma ligação com a chamada Gangue da Hilux, cujos integrantes já foram presos pelas forças de segurança”, disse o chefe da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Marcos Aurélio Oliveira.

O preso foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

