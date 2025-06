PCES prende suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador em Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, prendeu em flagrante um homem de 38 anos pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação foi realizada na manhã da última quarta-feira (18), no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim.

Durante diligência para cumprimento de mandado de intimação no bairro Rosa Meireles, os policiais civis foram recebidos na residência pela mãe do suspeito, que permitiu a entrada da equipe. Na casa, os policiais localizaram uma motocicleta vermelha, modelo Honda 125, coberta por um lençol. O veículo estava sem placa, sem chave, com ligação direta e sinais de adulteração.

O suspeito foi conduzido à sede da 9ª Delegacia Regional, junto com a motocicleta. Após verificação, constatou-se que o veículo havia sido furtado na cidade de Piúma no dia 16 de junho. Segundo relato da vítima, no dia do furto, ela havia ido ao cinema com a namorada e deixou a motocicleta estacionada na rua de trás do estabelecimento. Pelas imagens do circuito de segurança, foi possível visualizar dois indivíduos se aproximando do veículo e se evadiram empurrando a moto em direção ignorada.

Diante dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, à disposição da Justiça. O veículo também ficou retido na delegacia para os procedimentos legais.

