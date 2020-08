PCES prende suspeito de lesão corporal contra esposa em Linhares

.

Policiais civis da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares prenderam, em flagrante, na manhã dessa quinta-feira (27), um homem de 33 anos suspeito de agredir a esposa também de 33 anos. Ele foi preso no seu local de trabalho, no bairro São José, em Linhares, logo após as agressões.

Segundo o chefe da 16ª DR, delegado Fabrício Lucindo, o crime ocorreu na residência do casal, no bairro Aviso, após uma discussão motivada por ciúmes. “A vítima sofreu lesões no rosto, cabeça, ombros, braços, joelhos e nos pés e foi socorrida pelos vizinhos”, disse.

O delegado informou também que depois de agredir a esposa, o suspeito foi trabalhar. “Após ser socorrida, a vítima foi levada para Delegacia Regional. A partir das informações prestadas por ela, imediatamente, enviamos uma equipe de policiais civis que realizou buscas e, rapidamente, localizaram e prenderam o suspeito em flagrante”, explicou.

Após ser conduzido para a delegacia, o detido confessou as agressões. Já a vítima, representou criminalmente e solicitou uma Medida Protetiva Judicial e a visita da patrulha tranquilizadora da Polícia Militar.

O detido foi autuado por lesão corporal, relativo à Lei Maria da Penha e encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL).

