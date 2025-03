PCES prende suspeito de homicídio ocorrido na ‘Rua da Lama’, em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, cumpriu, nessa terça-feira (18), o mandado de prisão temporária de um homem de 39 anos, suspeito de ser o autor do homicídio de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (15), em um local conhecido como ‘Rua da Lama’, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, destacou a importância da ação rápida da Polícia Civil. “A prevenção, neste caso, está na repressão. Crimes como esse, que resultam de uma decisão momentânea, são difíceis de prevenir. A melhor resposta é um inquérito policial rápido e eficiente. Desde o momento do crime, nossas equipes atuaram intensamente para localizar e prender o suspeito. Como ele não foi encontrado, foi solicitada e decretada sua prisão temporária por 30 dias. Ao perceber que não tinha para onde fugir, ele optou por se entregar”, afirmou.

O chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida, elogiou o trabalho das equipes envolvidas. “A equipe do delegado Ramiro Diniz atuou com empenho desde o início. No domingo pela manhã, já havíamos conseguido o mandado de prisão e intensificamos as buscas, chegando a diversos endereços. O suspeito foi cercado e, diante disso, decidiu se apresentar”, destacou.

O chefe da DHPP de Vitória, delegado Ramiro Diniz, detalhou as diligências realizadas. “Imediatamente após o homicídio, a equipe da DHPP Vitória começou a diligenciar em busca do autor. Fomos até o endereço dele, o endereço de familiares e amigos, mas não o encontramos. Ficou claro que se tratava de uma fuga após o crime cometido. No sábado, já começamos a solicitar a prisão do suspeito, e no domingo pela manhã já tínhamos o mandado de prisão em mãos. A partir daí, intensificamos as diligências para cumprir o mandado e capturá-lo”, pontuou Diniz.

O delegado contou que, percebendo que não havia mais opções de fuga, a defesa do suspeito entrou em contato com a equipe policial: “A defesa se apresentou e negociou uma entrega, combinando a apresentação do suspeito, que ocorreu na terça-feira, quando foi cumprido o mandado de prisão”, frisou Ramiro Diniz.

Durante a investigação, a polícia localizou o veículo utilizado pelo suspeito para fugir após o crime. “Desde sábado, já sabíamos qual veículo ele havia usado. Dentro dele, encontramos a faca utilizada no homicídio, que foi apreendida e encaminhada para a perícia. O veículo, de propriedade de um familiar do suspeito, foi encontrado na residência do familiar. Ele foi ouvido, e outras pessoas também foram interrogadas. A princípio, o único envolvido identificado é o próprio autor do homicídio, que já está preso”, completou Diniz.

Apesar de o autor principal estar preso, as investigações continuam em andamento. “A prisão do suspeito é temporária, com prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias, caso necessário. Caso se comprove a participação de outros indivíduos no crime, eles também serão indiciados e presos”, esclareceu o delegado Ramiro Diniz.

O delegado também abordou os antecedentes criminais do suspeito: “Ele tem algumas passagens antigas, e veio do estado do Paraná. As investigações estão focadas em saber se ele tinha intenções de fugir para algum outro lugar”, relatou o delegado, destacando a complexidade do caso.

Durante o interrogatório policial, o suspeito optou por permanecer em silêncio. “Quando fazemos o interrogatório, alertamos o interrogado de seus direitos, incluindo o direito de permanecer em silêncio. O suspeito decidiu não responder as perguntas e se reservou o direito de falar apenas em juízo”, detalhou o delegado.

A Polícia Civil segue empenhada na elucidação completa do crime.



