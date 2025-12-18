PCES prende suspeito de golpes na venda de terrenos em Anchieta e Alfredo Chaves

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, prendeu, nessa terça-feira (16), um homem de 43 anos suspeito de aplicar diversos golpes de estelionato nos municípios de Anchieta e Alfredo Chaves. A prisão ocorreu no Centro de Anchieta, no momento em que o investigado tentava receber mais dinheiro de uma das vítimas.

De acordo o chefe da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, o delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, o suspeito vinha oferecendo terrenos que pertenciam a terceiros, sem autorização dos verdadeiros proprietários. “Para convencer as vítimas, ele elaborava contratos de compra e venda e recebia valores de entrada, além de combinar o pagamento parcelado do restante do suposto imóvel”, disse.

O golpe foi descoberto após as vítimas consultarem o cadastro do IPTU na Prefeitura Municipal e constatarem que os terrenos negociados estavam registrados em nome de outra pessoa, o que impedia qualquer posse futura dos lotes. “Uma das vítimas relatou que havia adquirido três terrenos, no valor total de R$ 105 mil, com pagamento de entrada e parcelas mensais. Outras duas pessoas também foram enganadas em negociação anterior, envolvendo a venda de um lote pelo valor de R$ 60 mil. O suspeito foi preso quando estava prestes a receber mais R$ 8.500,00 referentes a uma nova negociação”, contou o delegado.

Segundo Pascoal, durante depoimento na delegacia, o detido confessou os golpes e alegou que agia para quitar dívidas financeiras. “Ele afirmou que estaria aplicando os golpes em razão de dívidas financeiras, decorrentes de valores que lhe teriam sido emprestados com juros abusivos por outro indivíduo residente em Anchieta, o qual segue sob investigação, já havendo indícios de autoria identificados”, explicou.

Ele foi autuado em flagrante por estelionato e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.

