PCES prende suspeito de furtos de cabos de semáforos em Vila Velha

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio do 6º Distrito Policial de Vila Velha, realizou, nessa segunda-feira (24), uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem, de 40 anos, suspeito de furtar cabos de energia de semáforos no município.

Os crimes ocorreram nos dias 19 e 24 de fevereiro, na Rua Dom Pedro II e na Avenida Carlos Lindenberg. Imagens de videomonitoramento auxiliaram na identificação do suspeito, que foi localizado na Rua Joaquim Nabuco, vestindo a mesma roupa usada no crime mais recente. Com ele, foram apreendidas facas, uma chave de fenda e um pedaço de vergalhão, ferramentas utilizadas nos furtos.

“Ele também é investigado por outros furtos semelhantes registrados na mesma região. A subtração dos cabos de energia comprometeu o funcionamento dos semáforos, deixando cruzamentos sem sinalização e gerando riscos à segurança viária. Com os sinais inoperantes, aumenta o risco de colisões entre veículos, atropelamentos e transtornos no trânsito, afetando motoristas, pedestres e o deslocamento de serviços essenciais, como transporte público e emergências médicas. Além disso, o crime causa prejuízo financeiro ao município, com necessidade de reparos constantes na infraestrutura pública”, disse o titular do 6º Distrito Policial, delegado Marcelo Cavalcanti.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

