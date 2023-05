PCES prende suspeito de fornecer drogas para traficantes de Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu um homem de 39 anos suspeito de fornecer entorpecentes para traficantes de Venda Nova do Imigrante. A prisão ocorreu na tarde dessa terça-feira (09), em uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante e da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

“A Denarc investiga este indivíduo desde dezembro de 2022, quando foi descoberto que traficantes de Venda Nova do Imigrante estavam indo até ele buscar drogas em quantidades maiores para revenda no município. Após investigações e com análise de inteligência, descobrimos que ele usava um apartamento no bairro São Francisco, em Cachoeiro de Itapemirim, para a prática criminosa”, explicou o titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres.

De posse dessas informações, a Denarc solicitou apoio à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para a realização de diligências. No apartamento, os policiais encontraram maconha, crack e cocaína. Em seguida, foram até o endereço da residência do suspeito, no bairro Pantanal, onde ele foi preso. Neste local, os policiais apreenderam mais cocaína e dinheiro.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Texto: Camila Ferreira

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES