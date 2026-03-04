PCES prende suspeito de estupro de vulnerável em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, cumpriu, na tarde dessa terça-feira (03), mandado de prisão preventiva de um indivíduo de 46 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

A ordem prisional foi expedida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e ao Adolescente da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As vítimas têm idades entre 5 e 7 anos.

A ação foi desencadeada após diligências investigativas que localizaram o alvo no município no bairro Bela Vista, em Aracruz. “O crime apurado envolve grave violação de direitos de crianças, incluindo relatos de agressões físicas e abusos de natureza sexual praticados de forma reiterada, evidenciando elevado grau de violência e vulnerabilidade das vítimas”, disse o titular da DHPP de Aracruz, delegado Ricardo Barbosa.

O conduzido foi encaminhado ao sistema prisional do Espírito Santo e permanecerá à disposição da Justiça.

