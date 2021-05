PCES prende suspeito de envolvimento em ataque com mais de 100 tiros em Jardim Carapina

A Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, realizou, nessa terça-feira (04), uma operação no bairro de Goiabeiras, em Vitória, e prendeu um homem de 28 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. Ele responde por um homicídio cometido no dia 17 de novembro de 2019, em Jardim Carapina e, segundo as investigações, era o atual chefe do tráfico de drogas da região da Vala, Bairro Central Carapina, no município da Serra.

A informação foi divulgada em entrevista coletiva, concedida nessa quarta-feira (05). O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, avaliou a operação como um serviço de extrema importância. “Essa prisão tira de circulação mais um traficante de altíssima periculosidade”, ressaltou.

O suspeito foi localizado pela DHPP da Serra no bairro Goiabeiras, município de Vitória. “Nossa equipe foi até o local, fizemos um cerco nessa residência, ele tentou se evadir para os matos, pelos fundos da casa, que tinha uma área de matagal, porém tudo estava cercado e ele foi capturado com êxito pelos policiais da DHPP Serra”, explicou o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

O crime

De acordo com o delegado, o detido assumiu o controle do tráfico na região da Vala após a prisão de seu irmão, pela DHPP da Serra, em outubro de 2020. No entanto, já estava envolvido com atividades criminosas antes disso. No dia 17 de novembro de 2019, dez indivíduos da mesma gangue se dividiram em três grupos e foram até o bairro Jardim Carapina para demonstrar poder para grupos rivais, efetuando mais de 100 disparos de arma de fogo, em via pública.

Em seguida, os indivíduos foram até uma região de mangue, no mesmo bairro. Neste local mataram a vítima com mais de 30 disparos de arma de fogo. O corpo foi encontrado dois dias depois. O detido dessa terça-feira (04) é o nono suspeito deste crime preso pela DHPP da Serra, restando um foragido.

“A prisão do suspeito significa a desarticulação da hierarquia do tráfico de umas das principais gangues que atuam no município, assim como fizemos com o grupo criminoso da região da Favelinha, onde 11 integrantes foram presos neste ano”, complementou Sandi Mori.

