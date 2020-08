PCES prende suspeito de aplicar golpes que totalizam R$ 40 mil em lojas de Vila Velha

.

Na tarde desta sexta-feira (28), a equipe da 2ª Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) prendeu em flagrante um jovem de 21 anos apontado como “ponte” entre traficantes de drogas sintéticas e usuários de drogas da classe média da Grande Vitória. Ele foi preso no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, onde foram apreendidas drogas e matérias utilizados para o tráfico.

Segundo o titular da 2ª Denarc, delegado Alexandre Falcão, a equipe foi até o local a fim de averiguar informações sobre a relação do suspeito no tráfico de drogas sintéticas. “Lá abordamos o suspeito que portava 450 unidades de “Ecstasy”, uma quantidade avaliada em R$ 22,5 mil; 13 frascos de lança-perfume vazios; dois frascos de gás butano usado no preparo de lança perfume e uma balança de precisão”, informou.

Ainda segundo o delegado, no momento da ação, o suspeito afirmou que possuía outras substâncias em sua residência. “Quando fomos até a casa, encontramos 42 frascos cheios da substância chamada ‘Black Lança’, um tipo de loló concentrado que apresenta grandes riscos para seus consumidores. Nossas investigações continuarão para identificarmos a origem dessas substâncias”, destacou.

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e crime contra a saúde pública devido ao tráfico da “Black Lança”. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

“Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. todas as informações fornecidas serão apuradas”, garantiu o delegado.

Outra operação

A equipe da 2ª Denarc, nessa quinta-feira (27), prendeu em flagrante um homem de 29 anos que realizava o tráfico de drogas na modalidade de “delivery”, em especial para usuários da classe média. Ele foi autuado no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, onde foram apreendidas porções de maconha, duas balanças de precisão e material para embalo dos entorpecentes.

“Fomos até o local para apurar nossas investigações quando abordamos o suspeito que estava em posse de 80 gramas de maconha. Durante a ação, o detido afirmou que teria em casa mais quantidade da droga, por isso fomos até o local e encontramos o restante da substância, além de duas balanças de precisão e material que seria utilizado para o futuro tráfico das drogas”, disse Alexandre Falcão

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça.

Apreensão do Departamento Especializado de Narcóticos

Policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional apreenderam, na tarde dessa quinta-feira (27), um revólver calibre 38 em uma residência no bairro Nova Valverde, em Cariacica.

O responsável pela operação, delegado Alexandre Del Santo Falcão, informou que a ação foi realizada para apurar informações acerca do tráfico de drogas. “As investigações apontaram que um dos moradores do local estaria portando uma arma de fogo. Além disso, ele também teria envolvimento com o tráfico de drogas. No momento da ação, o proprietário da arma não estava no local, mas já foi identificado”, pontuou

O delegado informou ainda que um inquérito policial foi instaurado. “Agora iremos continuar o trabalho de investigações e diligências para atribuir responsabilidade penal e demais circunstancias do crime”, concluiu.

