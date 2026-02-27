PCES prende suspeito de ameaçar e furtar avó idosa em Pedro Canário

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, prendeu um homem de 28 anos, investigado pelos crimes de injúria, ameaça e furto, cometidos no contexto da Lei Maria da Penha contra a própria avó, uma idosa de 70 anos.

A prisão foi realizada no bairro Novo Horizonte, em Pedro Canário, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, em razão dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

“De acordo com relatos da vítima, o suspeito é usuário de drogas e, para sustentar o vício, passou a subtrair objetos da residência e diversas joias, causando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 60 mil. Ainda segundo a idosa, o investigado a ameaçava, afirmando que teria trocado as joias por uma arma de fogo e que efetuaria um disparo contra ela”, disse o delegado Bruno Ribeiro, titular da DP de Pedro Canário.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES