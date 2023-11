PCES prende suspeito de ameaça durante diligências da Ação Integrada pela Cidadania em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu em flagrante, no último dia 18, um homem de 43 anos suspeito de ameaçar a ex-companheira de 44 anos, em via pública. A prisão ocorreu na cidade de Vitória, em região próxima ao local onde estava ocorrendo o evento “Ação Integrada pela Cidadania”, realizado pelo Governo do Estado.

Durante a atividade, nas proximidades do evento, a equipe policial estava em diligência pela região do bairro Santa Lucia, onde foi averiguado que uma mulher estava sendo agredida por um homem. Em depoimento, a vítima relatou que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que não se conformava com a separação.

De acordo com as investigações, a vítima estava na saída do trabalho dela, aguardando o atual namorado, momento em que o suspeito se aproximou ameaçando a ex-companheira, além de tentar agredir o atual namorado da vítima.

Foi dada a voz de prisão ao suspeito e ele foi conduzido no compartimento de segurança da viatura. A vítima foi encaminhada ao plantão especializado da mulher para se apresentar à autoridade policial de plantão.

