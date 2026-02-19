PCES prende suspeita de homicídio em Alto Rio Novo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, prendeu, na tarde da última sexta-feira (13), uma mulher de 39 anos, investigada pelo homicídio do companheiro dela, Edivaldo Evangelista de Sousa, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 12 de janeiro, na localidade de Padre Pedro, zona rural do município. A ação foi realizada em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A vítima foi atingida por golpes de faca. Policiais militares e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foram acionados e constataram o óbito no local. No dia dos fatos, o pai da autora relatou aos militares que o casal iniciou uma discussão que se agravou quando o companheiro se apossou de uma faca. Segundo ele, a mulher reagiu, tomou a faca e desferiu golpes contra o marido.

Em depoimento, a suspeita afirmou que o companheiro frequentemente apresentava surtos e a agredia. No dia dos fatos, ela foi conduzida à 15ª Delegacia Regional de Colatina, autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Posteriormente, foi liberada em audiência de custódia após alegar ter agido em legítima defesa.

“Inicialmente, a suspeita alegou em audiência de custódia que agiu em legítima defesa, mas a investigação técnica e detalhada demonstrou que essa excludente de ilicitude não se aplicava ao caso”, explicou o delegado Átila Ambrósio de Freitas, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo.

A investigada foi localizada nessa sexta-feira (13), na residência de uma vizinha do imóvel onde residia anteriormente com a vítima. No local, ela foi informada sobre o mandado de prisão preventiva e acompanhou voluntariamente os policiais até o imóvel onde estava morando. Durante as diligências, não foi encontrado qualquer material ilícito. Posteriormente, ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, à disposição da Justiça.



Fonte: POLÍCIA CIVIL ES