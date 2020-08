PCES prende segundo suspeito envolvido nos homicídios na Vila Rubim

.

Um mês após a prisão do primeiro suspeito envolvido nos homicídios cometidos na Vila Rubim, em Vitória, no dia 15 de março deste ano, a equipe da Delegacia Especializa de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), com apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Judiciária da Força Nacional e da Diretoria de Operações Táticas (DOT), da Secretaria da Justiça (Sejus), cumpriu o mandado de prisão temporária de mais um dos suspeitos do crime. O detido de 26 anos foi preso no Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, em Cariacica.

Com o detido foram apreendidos um aparelho celular; uma pistola calibre .40 com seletor de rajada e numeração raspada; dois carregadores municiados; uma touca ninja e R$ 4 mil, em espécie, oriundos do tráfico de drogas.

A chefe da DHPM, delegada Raffaella Aguiar, contou que, no dia do crime cometido na Vila Rubim, dois dependentes químicos foram mortos e nove ficaram feridos. “Durante o depoimento, ele negou ter participado dos homicídios na Vila Rubim. Porém, nós temos indícios suficientes que apontam que ele é um dos quatro envolvidos nesse crime”, afirmou.

Ainda segundo a delegada, as investigações mostram que o crime foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas existente entre o Morro do Quiabo e o Bairro da Penha. “Na noite anterior, traficantes do Bairro da Penha foram até o bairro Porto de Santana, em Cariacica, e cometeram um homicídio para atingir o tráfico do Morro do Quiabo. Diante disso, e como retaliação, os traficantes do Morro Quiabo cometeram o crime na Vila Rubim, já que ela está ligada à organização criminosa do Bairro da Penha”, explicou.

Durante o depoimento, ele confessou ter envolvimento no tráfico de drogas do Morro do Quiabo. “Além disso, as nossas investigações apontaram que ele assumiu a chefia do tráfico do Morro do Quiabo há cerca de dois meses, após uma operação da DHPP de Cariacica prender o antigo chefe”, destacou.

Além do mandado de prisão temporária por homicídio, o detido também era investigado pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Ele tinha um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e também foi autuado, em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e por associação ao tráfico. As investigações continuarão para que os outros dois suspeitos sejam identificados e localizados”, completou a titular da DHPM.

O detido foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Primeiro preso

No dia 14 de julho, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) prendeu o primeiro envolvido nos homicídios da Vila Rubim. Um homem de 25 anos foi preso no bairro Porto Novo, em Cariacica. No dia 15 de março, um homem e uma mulher não identificada morreram e mais nove pessoas ficaram feridas na Vila Rubim.

