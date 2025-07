PCES prende policial militar reformado suspeito de estupro de vulnerável em Barra de São Francisco

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, prendeu, nesta sexta-feira (04), um policial militar reformado, de 62 anos, suspeito de estupro de vulnerável, contra as filhas. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados uma carabina calibre .22 com luneta, um revólver calibre .32, diversas munições, carregadores, uma máquina fotográfica, um notebook, pen drives e produtos de conteúdo erótico.

De acordo com a delegada adjunta da 14ª Delegacia Regional, Jéssica Bohrer, a investigação teve início a partir de uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar. Após tomarem ciência dos fatos, os conselheiros acompanharam a mãe das vítimas até a delegacia, onde foi registrada a ocorrência. “As vítimas, irmãs gêmeas atualmente com 14 anos, relataram que os abusos teriam começado quando tinham cerca de 11 anos e ocorriam na ausência da mãe. O último episódio teria ocorrido na semana anterior ao registro da denúncia. As vítimas, inicialmente acolhidas em abrigo por medida de proteção, foram posteriormente entregues à mãe, com garantia de permanência em local seguro até o cumprimento da prisão”, disse a delegada.

Diante da gravidade do relato, as adolescentes foram encaminhadas à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para exames. Elas também passaram por escuta especializada, conforme os protocolos legais. “Representei pela prisão preventiva e pela busca e apreensão, considerando que o investigado é um policial militar reformado e poderia ter armas e outros materiais que auxiliariam na investigação — e que foram localizados durante o cumprimento da medida”, explicou a delegada Jéssica Bohrer.

O investigado se apresentou voluntariamente na delegacia, acompanhado de seus advogados, onde foi cientificado do mandado judicial e preso preventivamente. Em seguida, a equipe da Polícia Civil, acompanhada por um advogado do investigado e por um oficial da Força Tática da Polícia Militar, cumpriu o mandado de busca e apreensão em sua residência. No local, foram apreendidas as armas, mais de 100 munições, produtos eróticos e dispositivos eletrônicos.

Além do cumprimento de mandado, ele foi autuado em flagrante pela posse ilegal de munições e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Corregedoria da Polícia Militar (PMES) foi formalmente comunicada e acompanha o caso. O detido será encaminhado para o Presídio Militar, localizado no Quartel do Comando-Geral (QCG), em Vitória.

