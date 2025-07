PCES prende mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento de adolescente em São Mateus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, com o apoio de policiais civis das Delegacias de Polícia (DP) de Pedro Canário e de Conceição da Barra e da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP), cumpriu, nesta quarta-feira (02), um mandado de prisão temporária contra um suspeito de 24 anos. A prisão ocorreu na Comunidade Paraíso, em Conceição da Barra.

Segundo as investigações, o preso é apontado como um dos envolvidos no desaparecimento do adolescente Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos. O adolescente foi visto pela última vez no Centro de São Mateus, por volta do meio-dia do dia 12 de junho. Essa é a sexta prisão relacionada ao caso, que segue em investigação pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime e responsabilizar os autores.

“Encerramos, em um primeiro momento, a fase de capturas dos suspeitos diretamente envolvidos no crime. A investigação entra agora em uma nova etapa, voltada à consolidação das provas e confirmação dos vínculos entre os investigados, com base nos elementos já coletados”, explicou o delegado Marcelo Cruz, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus.

O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

