PCES prende investigado por estupro de vulnerável contra duas vítimas em Conceição da Barra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, prendeu, na manhã desta terça-feira (24), um homem de 29 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas distintas, no município de Conceição da Barra. A prisão foi efetuada em cumprimento de dois mandados de prisão preventiva.

De acordo com a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, delegada Geyce Narciza, as investigações tiveram início após o registro de dois boletins de ocorrência, nos dias 06 de abril de 2024 e 10 de abril de 2024.

De acordo com a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, delegada Geyce Narciza, No primeiro caso, a vítima tinha 11 anos à época dos fatos. A situação veio à tona após a mãe identificar relatos da menor em um aplicativo de rede social. “O investigado utilizava-se da proximidade com a família para acessar a residência das vítimas. Em uma das ocasiões, sob o pretexto de tomar café, o suspeito entrou no imóvel e praticou atos libidinosos enquanto a criança estava sozinha. O trauma resultou em graves alterações comportamentais na vítima, incluindo episódios de automutilação e prejuízos no desenvolvimento escolar”, explicou.

No curso das diligências, a equipe da DP de Conceição da Barra identificou a existência de um segundo procedimento em face do mesmo suspeito, registrado no dia em 10 de abril de 2024. A vítima tinha 5 anos e é sobrinha do investigado.

“O crime foi revelado após a menor apresentar resistência em permanecer na residência da avó, relatando posteriormente ter sofrido abusos e ameaças por parte do tio, que exigia segredo sobre os fatos”, disse a delegada.

Diante da gravidade das condutas e dos indícios de reiteração delitiva, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares, com parecer favorável do Ministério Público. Em seguida, as ordens judiciais foram deferidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra.

Após a captura, o detido foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus para a formalização dos procedimentos de praxe e posterior encaminhamento ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A delegada também reforçou o papel da família na prevenção: “Pais e responsáveis precisam estar atentos a qualquer mudança de comportamento, como isolamento, medo repentino de determinadas pessoas, queda no rendimento escolar ou resistência em frequentar ambientes antes habituais. É fundamental acompanhar de perto o uso de celulares e redes sociais, manter diálogo aberto e acolhedor e, diante de qualquer suspeita, procurar imediatamente a Polícia Civil. A denúncia é essencial para interromper o ciclo de violência”, reforçou Narciza.

