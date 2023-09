PCES prende investigado pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Linhares, realizou uma operação nessa quinta-feira (21), no município de Linhares. Durante a operação, um homem de 35 anos foi preso. Ele é investigado pelo crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de armas de fogo.

A operação contou com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares e da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

A equipe policial da 16ª DR de Linhares recebeu uma denúncia de que indivíduos estariam na posse de armas de fogo, em dois endereços localizados no bairro Santa Cruz, em Linhares. Em seguida, os policiais se deslocaram aos dois endereços para a averiguação. No primeiro imóvel, foram localizadas entre o fogão e a botija de gás uma submetralhadora caseira e 19 munições calibre 9 milímetros. A proprietária do imóvel informou que a arma seria do investigado e que ele teria deixado o objeto na residência dela.

A segunda equipe se deslocou para o outro endereço e, ao chegar no local, foi avistado na varanda um pássaro da espécie coleiro, em uma gaiola. Diante do flagrante de crime ambiental, o morador da residência foi chamado. O morador era o mesmo investigado que havia deixado a submetralhadora na outra residência. O pássaro foi apreendido.

O investigado informou que a submetralhadora era dele e que a havia deixado no outro endereço. Ele disse que participa do tráfico de drogas na região e que estaria utilizando a arma como proteção. O detido concedeu acesso ao próprio aparelho celular, sendo possível averiguar que a submetralhadora era dele e que tinha também uma pistola.

Durante as averiguações, foram apreendidos também um aparelho celular, R$ 816 reais em dinheiro e sacolas de chup-chup. No bolso da bermuda do suspeito, foi encontrada uma porção pequena de substância análoga à maconha.

O detido foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES