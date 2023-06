PCES prende homicida foragido do Maranhão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em conjunto com a Delegacia Regional de Aracruz, prendeu um homem de 38 anos, foragido da Justiça do Maranhão. Ele foi condenado a mais de 16 anos de prisão, por um homicídio qualificado cometido em 2013, na cidade maranhense de Imperatriz, e estava escondido em Aracruz, norte do Espírito Santo.



“No início desta semana a equipe de investigação da Draco recebeu a informação de policiais do Estado do Maranhão acerca de um Mandado de Prisão expedido pela Justiça do município de Imperatriz, e que o suspeito estaria se escondendo no Espírito Santo. Imediatamente, a equipe de investigações iniciou diligências, constatando que ele estaria morando em Aracruz”, explicou o titular da Draco, delegado Ícaro Ruginski.



Nessa quarta-feira (21), a equipe da Draco, juntamente com policiais da Delegacia Regional Aracruz, empreendeu diligências pelo município e, no início da tarde, localizou o foragido, trabalhando como pedreiro em uma empresa. Ele foi comunicado da ordem judicial e não resistiu à prisão.



Na época do crime, a imprensa maranhense noticiou que a vítima, a doméstica Maridalva Bento da Silva, de 35 anos, foi encontrada morta em um dos quartos da casa onde morava, com um travesseiro sobre parte da cabeça. A família apontou o homem preso em Aracruz como o principal suspeito. Segundo a imprensa local, o casal namorou por cerca de dois meses e morava junto havia uma semana.



“Ao realizar os procedimentos de praxe, verificamos que no início deste ano, o detido se envolveu em um novo episódio de violência doméstica, desta vez no município de Aracruz, entretanto, a vítima não quis representar em seu desfavor. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional capixaba e a transferência para o Maranhão depende de decisão judicial”, explicou Ruginski.

