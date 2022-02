PCES prende homem suspeito de ser autor de homicídio em Vila Valério

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha prendeu, nesta quinta-feira (10), um homem de 49 anos suspeito de ser o autor dos disparos que vitimaram um homem de 34 anos, no Córrego Parajú, em Vila Valério, no dia 25 de janeiro deste ano. Durante as investigações, a equipe chegou a apreender uma pistola calibre .380, durante cumprimento de mandado de busca.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) representou pela prisão do suspeito, que foi decretada pelo juízo de São Gabriel da Palha. Nesta quinta-feira (10), o indivíduo se apresentou na delegacia, após ter ciência do mandado de prisão temporária.

Anteriormente, no dia 28 de janeiro deste ano, policiais civis já tinham cumprido um mandado de busca no imóvel onde apreenderam, entre outras coisas, uma pistola calibre .380, sem o devido registro. A arma e os projéteis foram encaminhados à perícia para verificar se foi a mesma utilizada no crime. Neste dia, ele acabou sendo autuado por posse ilegal de arma de fogo, mas foi liberado após o pagamento de fiança.

“Diante das incongruências existentes na versão do investigado, foi requerida a prisão temporária dele pelo prazo de 30 dias, período esse que será utilizado na realização de outras diligências fundamentais”, informou o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman.

O suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional e as investigações sobre o caso continuam.

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini / Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27) 99231-5157

[email protected]