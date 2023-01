PCES prende homem que abusava da filha em Linhares

Um homem de 40 anos, suspeito de abusar da própria filha de 11 anos, foi preso, nessa terça-feira (17), em um centro de reabilitação, em Linhares. Ele foi detido pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI). As investigações tiveram início no dia 20 de dezembro de 2022, após a criança denunciar o abuso para a mãe.

A mãe relatou que teve que se ausentar por três dias para ir ao hospital e que deixou os cinco filhos sob cuidados do então companheiro. Quando ela retornou, no dia 17 de dezembro, a filha falou sobre os abusos. Ela questionou ao suspeito, que confirmou e disse que iria se entregar, mas desapareceu. A mãe procurou a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que realizou diligências e não localizou o suspeito. O caso foi repassado para a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que deu início às investigações.

“Durante o andamento das investigações, ficou constatado que não era a primeira vez que ele abusava sexualmente da filha e sempre a ameaçava, caso contasse algo. Representamos ao Poder Judiciário pela prisão do suspeito, que foi deferida e conseguimos cumprir a detenção dentro de um centro de reabilitação, onde o indivíduo estava internado desde quando as investigações tiveram início”, contou a titular Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), delegada Silvana Soeiro de Castro.

Ao chegar no centro de reabilitação, a equipe localizou o alvo da operação, que não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam os presos que praticam crimes sexuais, e vai permanecer à disposição da Justiça

Texto: Marcus Vinícius Gonçalves, Estagiário – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Fonte: Polícia Civil ES