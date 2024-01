PCES prende homem condenado por roubo em Vitória

Policiais civis do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) prenderam um homem de 29 anos condenado pelo crime de roubo. A prisão ocorreu na noite dessa quarta-feira (03), no bairro Santos Dumont, em Vitória, durante cumprimento de Escala Operacional (ISEO).

O crime pelo qual o detido responde foi cometido em dezembro de 2014, no bairro Nova América, em Vila Velha. Na época, uma loja de roupas foi assaltada e, na fuga, houve um tiroteio. Ele chegou a ser preso meses depois, mas atualmente era considerado evadido do sistema prisional.

Nessa quarta-feira (03), policiais civis foram ao bairro Santos Dumont, em Vitória, onde o foragido foi encontrado. Na residência, os policiais também encontraram haxixe, skunk e material de embalo, que foram apreendidos. O detido foi encaminhado ao plantão do DEHPP, onde, além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

