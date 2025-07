PCES prende homem com veículo roubado e adulterado em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu, nesta sexta-feira (25), um homem de 38 anos no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Ele estava na posse de um veículo Chery Tiggo, de cor branca, com sinais identificadores adulterados.

O automóvel havia sido roubado no dia 26 de junho, no município de Cariacica, mediante grave ameaça por dois indivíduos armados. Desde a data do crime, a equipe da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) realiza diligências ininterruptas, incluindo a análise de imagens de videomonitoramento, com o objetivo de identificar e localizar os autores do roubo.

A Polícia Civil destaca que o crime de receptação, na modalidade de ocultar, é considerado um crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

O suspeito foi autuado pelos crimes de receptação e adulteração veicular, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.