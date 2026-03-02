PCES prende foragido por roubo com mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro

Na última sexta-feira (27), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), em apoio a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), capturou um foragido da Justiça, de 56 anos, no bairro Vale Encantado, no município de Vila Velha.

A ação ocorreu após solicitação de apoio operacional da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (RJ), que informou sobre a existência de mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do indivíduo, expedido pelo Juízo da 7ª Vara da Comarca de Mesquita, no Estado do Rio de Janeiro, pelo crime de roubo.

Após levantamentos de inteligência e diligências em campo, as equipes da SIAE confirmaram o paradeiro do suspeito, que foi localizado no interior de um estabelecimento comercial situado no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, onde foi cumprida a ordem judicial.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha para procedimentos de praxe. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

