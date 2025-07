PCES prende dois homens condenados por roubo qualificado em Brejetuba  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, em conjunto com as Delegacias de Polícia (DP) de Brejetuba, da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba e com o apoio da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu dois homens de 26 anos condenados por roubo qualificado. As prisões ocorreram no município de Brejetuba.

Após diligências ininterruptas, a equipe localizou e prendeu um dos condenados, na localidade de Monte Santo, zona rural de Brejetuba. Ele foi condenado a oito anos de reclusão em regime fechado pelos crimes previstos no artigo 157, §2º, do Código Penal (roubo majorado) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da corrupção de menores.

Na mesma data, também em Brejetuba, outro condenado pelos mesmos crimes e com pena idêntica apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia do município, ciente das diligências em andamento para sua captura.

Ambos os mandados de prisão foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante. Após as formalidades de praxe, os detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e permanecem à disposição da Justiça.