PCES, PMES e Sejus prendem foragido da Justiça em Vila Velha   

A equipe Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) Vila Velha, em operação conjunta com a Polícia Militar do Estado (PMES), por meio da Força Tática do 4º Batalhão, e com o apoio do K9, da Secretária da Justiça (Sejus), prendeu, na última sexta-feira (27), um homem foragido do sistema prisional, além de apreender drogas e diversos materiais para preparo e embalo de entorpecentes, durante cumprimento de mandado de prisão no município de Vila Velha.



O fato ocorreu no início da tarde quando as equipes se deslocaram para o endereço de uma residência localizada no bairro Santa Inês, onde, segundo denúncias, estaria escondido um suspeito de participação em um homicídio e no tráfico de drogas do bairro Dom João Batista, em Vila Velha.



“No local, os policiais foram recebidos por um indivíduo de 24 anos, que relatou ser primo do homem procurado, permitindo a entrada dos agentes na casa para averiguação. Nas buscas, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, foi constatado que o homem estava evadido do sistema prisional desde o dia 1º de julho de 2021, quando conseguiu danificar a tornozeleira eletrônica que usava para a saidinha”, contou o titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, delegado Tarik Halabi Souki.



Em seguida, ainda durante a operação, as equipes se deslocaram para outra residência, já no bairro Cobilândia, onde, segundo informações levantadas pelo Serviço Reservado de Inteligência, funcionava um laboratório de entorpecentes. Imediatamente, ao chegar no endereço indicado, os policiais puderam sentir um forte odor de drogas exalando do local.



Os agentes foram atendidos por uma mulher de 21 anos, que relatou que o forte cheiro seria pelo fato de ela estar consumindo maconha naquele momento e os acompanhou durante a revista. Na residência foram apreendidos cinco frascos de lidocaína, uma vasilha contendo pasta base, um tablete de crack, três potes de cafeína pura, cinco potes de ácido bórico, três buchas de maconha, cinco bolas de haxixe, dois pacotes de cocaína, dois rolos de papel filme e três sacos contendo diversos pinos vazios para embalo dos entorpecentes, dois liquidificadores utilizados para o preparo, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores com base e fones de ouvido.



O homem detido foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Já a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente, ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

Texto: Fernanda Bollis

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]