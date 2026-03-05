PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP, distribuidora de energia do Estado, flagrou, nesta quinta-feira (05), um furto de energia elétrica em um imóvel localizado próximo ao Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Um homem de 47 anos foi conduzido à delegacia.

A ação foi realizada em cumprimento a ordem de serviço, com o objetivo de averiguar possível furto de energia elétrica sem unidade consumidora e sem medidor instalado.

Durante a inspeção, acompanhada por um dos ocupantes do imóvel, os peritos da Seção de Engenharia Forense constataram a existência de ligação clandestina derivada do ramal de entrada, antes do medidor regular, que alimentava diversos cômodos no primeiro pavimento do casarão. A energia desviada abastecia tanto espaços desocupados voltados para a Avenida Cleto Nunes quanto a parte dos fundos do imóvel, com acesso pela Rua Presidente Pedreira.

No momento da perícia, foi identificado fluxo de corrente elétrica na ligação direta irregular. De acordo com os técnicos da EDP, o imóvel possui dois medidores regulares que atendem exclusivamente às lojas do térreo, não havendo contrato ativo para os apartamentos do primeiro pavimento. A concessionária informou ainda que já havia retirado anteriormente outra ligação irregular no mesmo local.

Os técnicos da EDP desfizeram a ligação clandestina. Não foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), uma vez que não havia contrato ativo de fornecimento de energia para o local.

A equipe do Deic realizou os levantamentos investigativos e conduziu um homem, de 47 anos, à sede do Departamento. Ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica e será liberado caso recolha a fiança arbitrada pela autoridade policial.

