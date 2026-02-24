PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP, distribuidora de energia do Estado, flagrou, nesta terça-feira (24), um furto de energia elétrica em uma empresa localizada no bairro Padre Mathias, em Cariacica. Um homem de 43 anos foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante a inspeção, acompanhada pelo responsável que se apresentou como proprietário da empresa, os peritos constataram irregularidades no medidor de energia trifásico, incluindo ausência de lacre na tampa da caixa, divergência em lacres do borne e inversão de cabos nas fases de entrada e saída. A adulteração impedia o registro correto do consumo de energia elétrica, apesar de haver fluxo de corrente nas três fases no momento da perícia.

Os técnicos da EDP desfizeram a ligação irregular e regularizaram o fornecimento de energia no local. Foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), detalhando as irregularidades identificadas.

A equipe do Deic realizou os levantamentos investigativos e conduziu o responsável à sede do Departamento para apresentação à autoridade policial, que adotará as medidas cabíveis.



