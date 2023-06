PCES participa do 17ºEncontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) está presente no 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em Belém, no Pará. O titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), delegado Daniel Belchior, apresentou os resultados de um estudo realizado por ele frente à Delegacia.

Os levantamentos do delegado resultaram na publicação de uma Orientação Técnica Acerca de Fuzis de Fabricação Ilícita/Falsificados, que foi entregue, pessoalmente, ao secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.

“A Orientação Técnica foi elaborada para trazer esclarecimentos e buscar melhores resultados no tocante ao combate ao tráfico de armas de fogo no Estado. O documento foi encaminhado também para os demais órgãos de Segurança Pública, de Persecução Penal e de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como a outros órgãos de interesse temático, a fim de subsidiar as atuações”, afirmou Daniel Belchior.

O representante da PCES no evento também participou de uma mesa-redonda sobre a retomada da regulação responsável de armas e munições no País. Na oportunidade, Daniel Belchiorfalou sobre o trabalho que a Desarme realiza no Espírito Santo, investigando redes de distribuição de armamentos que são adquiridos de forma lícita, mas acabam abastecendo grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas.

“Apresentamos os resultados da Operação ‘Guarapari Drill’, da Desarme, que serviu de parâmetro como experiência exitosa de investigação envolvendo o tráfico de armas no Estado do Espírito Santo. O modelo de investigação e os desafios enfrentados em seu curso serviram de modelo para a apresentação para outros estados e agências”, explicou Belchior.

O 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública reúne profissionais da segurança pública, gestores federais, estaduais e municipais, pesquisadores acadêmicos e representantes da sociedade civil de todo o País. Os debates incluem temáticas sobre a atividade policial em geral, violência de gênero e raça, implantação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), uso de novas tecnologias, sobreposição de crimes ambientais, prevenção da violência, política armamentista, gestão penitenciária, entre outros.

