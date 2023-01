PCES participa de Operação Sentinela em Barra de São Francisco

Nessa quinta-feira (26), foi deflagrada mais uma fase da Operação Sentinela, na cidade de Barra de São Francisco. Militares da Força Tática e policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, com a equipe k9 do 11º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deram cumprimento a mandados de busca e apreensão no bairro Vila Landinha, no município. Uma pessoa de 56 anos foi presa e armas, munições e touca ninja foram apreendidas.



A K9 Athena, especializada na detecção de armas, munições e drogas, foi utilizada para realizar as buscas e indicou os pontos onde estavam as munições. No porão da residência, foram localizados munições para espingarda, cartuchos, material para recarregar armamento, pólvora e espoleta.



Também foram encontrados um simulacro de arma feito com cano de ferro e cabo de madeira, e uma touca tipo ninja. Já no interior da residência, além de munições de diversos calibres, foram localizados uma espingarda calibre .36 (cartucheira) e um simulacro de pistola.



Ao indagar o dono da residência sobre o material encontrado, ele afirmou ser o proprietário da espingarda e das munições, bem como dos materiais de recarga. O homem declarou também que as demais munições e os outros objetos encontrados no interior da residência são de propriedade do genro, que morava no local com a filha dele.



Ainda segundo o proprietário, o genro está preso pela prática do crime de homicídio cometido no município em abril do ano passado contra um homem de 24 anos.



Após encerradas as buscas, os materiais foram arrecadados e encaminhados à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, sendo apresentados ao delegado plantonista.



O suspeito de 56 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

