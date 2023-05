PCES participa de megaoperação com Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), participou, no último domingo (07), de uma megaoperação realizada pela Polícia Civil de Canoas, no Rio Grande do Sul.

A ação, que faz parte da Operação Illusio, foi realizada em quatro estados e resultou na prisão de 18 pessoas ligadas aos crimes de estelionato e associação criminosa. No Espírito Santo, um homem de 40 anos foi preso.

A Operação Illusio investiga o esquema de estelionato e associação criminosa desde 2021, com ramificações nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo.

A ação teve 73 cautelares expedidas pela Justiça, além de mandados de prisão, de busca e apreensão, e bloqueio de valores, que visaram a combater os crimes de estelionato e associação criminosa, praticados pelos investigados por meio do já conhecido “Golpe do Bilhete”.

No Espírito Santo, as equipes realizaram a prisão de um homem de 40 anos, em cumprimento ao mandado de prisão por estelionato e associação criminosa, no bairro João Goulart, em Vila Velha.

