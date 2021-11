PCES ministra disciplina de Perícia de Incêndio e Explosão ao Corpo de Bombeiros de diversos estados

A Perícia Oficial Criminal da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) ministrou, nesta quinta-feira (18), na Chefatura da PCES, a disciplina de Perícia Criminal em Locais de Incêndio para alunos do Curso de Especialização em Perícia de Incêndio e Explosão, do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES). Participaram das aulas militares do Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia, além de um perito da polícia federal. Eles aprenderam sobre o funcionamento das perícias externas e laboratoriais que são realizadas pelos peritos da PCES.

Durante a disciplina, foram abordados assuntos relacionados à Cadeia de Custódia, Processamento do Local, Coleta de Vestígios e Análise Laboratorial. Na primeira etapa, foram estudados aspectos teóricos, por meio da Educação a Distância (EaD). O segundo momento, realizado presencialmente, contou com aspectos laboratoriais, inclusive com visita ao Laboratório de Química da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), com suporte de Peritos desse Laboratório, e também a presença do chefe de Laboratório da SPTC, Fabrício Pelição.

O responsável pela matéria foi o perito Oficial Criminal, Temístocles Macedo Netto, localizado na Seção de Engenharia Forense, no Departamento de Criminalística. Ele falou sobre a importância da relação interinstitucional, visando a integrar a Perícia Oficial Criminal e os peritos do quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar.

“Em locais de incêndio, é comum a presença de bombeiros combatentes, peritos do Corpo de Bombeiros e peritos Oficiais Criminais. Dessa forma, o compartilhamento de informações e o fortalecimento das relações entre essas instituições melhoram a qualidade das perícias realizadas nesses locais, consolidando o processo jurídico posterior, especialmente na preservação da Cadeia de Custódia”, explicou Netto.

O perito reforçou ainda que há um fortalecimento da imagem institucional da Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Perícia Oficial Criminal, ao propagar técnicas e conhecimentos especializados para instituições estratégicas de outros estados, como a Perícia Criminal da Polícia Federal e os diversos Corpos de Bombeiros.

